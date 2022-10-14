CHP’li vekil: Diyarbakır’da öğretmenler Erdoğan’ın mitingine katılmaya zorlanıyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki mitinge katılmaları için öğretmenlerin baskılandığını söyledi.

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Erdoğan’ın katıldığı mitinglere memurların katılması için baskı iddialarına bir yenisi eklendi. ANKA’nın haberine göre CHP’li Kaya’nın Diyarbakır mitingine ilişkin söyledikleri şöyle:

“Erdoğan, Diyarbakır’a gelecek. Hoş gelir, sefa gelir. Ancak yaptığı iş şu: Okullarda öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ek derste derse girenleri zoraki, ama onun dışındaki tüm öğretmenleri kendi mitingine katılmaya zorluyor.

Eğer öğretmenin mitinge katılmasını istiyorsan önce 15 Ekim’de öğretmenin Ankara’da yapacağı mitinginin önündeki engelleri kaldır. Öğretmen kendi haklarını haykırmak için sizin mitinginize de gelebilir ama bu, işgüzar yöneticilerin zorla okuldaki öğretmenlere ‘Katılacaksınız, selfie çekineceksiniz ve bunu bize göndereceksiniz’ diyerek bir uygulama olamaz. Bu, Cumhurbaşkanı’na yakışmıyor.”