CHP’li Toprak: ‘Külliye’de 2015 Kasım seçimleri öncesine benzer hazırlıklar mı planlanıyor?

CHP İstanbul Milletvekili ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısının ‘2015 Kasım seçimleri öncesine benzer hazırlıkların ‘Külliye’de planlandığını’ düşündürdüğünü söyledi.

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Toprak, haftalık değerlendirme raporunda Cumhurbaşkanlığı’ndaki son YİK toplantısının ardından yayınlanan bildiriyi eleştirdi.

Bildirinin ‘parti devleti propagandası’ olduğunu savunan CHP’li vekil, “Dezenformasyon, provokasyon, saldırı planlarına zemin hazırlamayı hedefleyen bir metin” dedi.

Toprak, raporunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne ‘kamuoyunda algısal destek ve zihinsel kabul sağlama amaçlı ifadelerle doldurulan’ YİK bildirisinin, ‘birtakım baskı süreçlerinin altyapısının YİK’te konuşulduğunu, milli birliğe saldırılar olacağı saptamasında bulunulduğu kanısını güçlendirdiğini’ söyledi.

Toprak raporunda bildiriye ilişkin şu görüşlere yer verdi: “İktidarın yeni ertelediği Dezenformasyon Yasası hayata geçirilene kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulduğu açıklanan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne kamuoyunda algısal destek ve zihinsel kabul sağlama amaçlı ifadelerle doldurulan YİK bildirisi, bir takım baskı süreçlerinin altyapısının YİK’te konuşulduğunu, milli birliğe saldırılar olacağı saptamasında bulunulduğu kanısını güçlendiriyor.

Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, Avrupa’nın ‘Türkiye’ye karşı husumet düzeyinin yükseldiği’ öne sürülen bildiride, ‘kurul üyelerinin Avrupa’nın Türkiye’ye karşı sergilediği haksız, adaletsiz ve riyakâr tutumuna işaret ettikleri’ dile getiriliyor. ‘Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliğimizi zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek, ülkemiz ve milletimizle ilgili sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır’ ifadelerine yer veriliyor.

Kanımca bu ifadelerden söylenenlerin tam tersini anlamak gerekiyor. Sürekli şekilde sosyal medya dezenformasyonlarından, provokasyonlardan, milli birliğe yönelik saldırı ihtimallerinden söz eden iktidarın yayınladığı YİK bildirisinde, tedirginlik yaratma amaçlı bu ifadeler, aksine 2015 Kasım seçimleri öncesine benzer hazırlıkların ‘Külliyede’ planlandığını düşündürüyor. Anlaşılan MİT Başkanının da yer aldığı toplantıda eski TBMM Başkanları, tecrübelerine dayanarak, seçime doğru Avrupa’dan ve içeriden gelecek provokasyon hazırlıkları ve milli birliğe yönelik saldırılar konusunda öngörülerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dikkatli olması için uyarmışlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’nın Türkiye’ye karşı ‘Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza attığını, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içinde olduğunu’ dile getirdiği de YİK bildirisinde yer alıyor. Demek ki ‘riyakâr’ Avrupa, ‘siyasi ve sosyal alerji beslediği’ Türkiye’de, seçime doğru milli birliğe karşı saldırılar, çirkeflikler yapma hazırlığında!”