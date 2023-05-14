CHP’li Taşdelen: İtirazlarla sonuçlar geciktiriliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, neredeyse her sandığa itiraz edildiğini ve bu nedenle verilerin girişinin geç girildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 19:30’da yaptığı açıklamada AA’nın manipülasyon yaptığını belirtmişti. İmamoğlu ayrıca “Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir” demişti.

Twitter hesabından paylaşım yağan Taşdelen, İmamoğlu’nun açıklamalarını destekleyerek şunları söyledi: “Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız.”

Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor.



Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor.



Öndeyiz ve arayı açacağız. — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) May 14, 2023

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