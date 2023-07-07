CHP’li Tanal erken seçim istedi: AKP halkı aldattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, vergi zamları sonrası erken seçim çağrısı yaptı. Tanal, Türk Borçlar Kanunu’na atıfta bulunarak, AKP’nin halkı aldattığını savundu.

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Bugün pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı. Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörüldü.

‘Bilselerdi oy vermezlerdi’

CHP’li Tanal’sa yurttaşların zam olacağını bilmesi halinde oy vermeyeceğini savundu. Tanal, Türk Borçlar Kanunu’nun 36’ncı maddesini hatırlatarak AKP’nin yurttaşları aldattığını ve erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Tanal’ın paylaşımı şöyle:

*AKP, seçim biter bitmez zam fırtınası başlattı! Zam zam zam! Seçimden önce “Doğalgaz bulduk, petrol bulduk. Ekonomi düzelecek. Halkın refah seviyesi artacak” dediler ama yine halkı aldattılar. Ekonomi daha da batık hale getirildi, vatandaş perişan oldu. AKP iktidarı, vaatlerini çabuk unuttuğu, sözlerini tutmadığı, millete yalan söylediği için erken seçim seçeneğini tartışmaya açmamız gerekir.

*Türk Borçlar Kanunu’nun 36. maddesi, ‘Aldatma’ başlığı altında teşekkül etmektedir. Maddede, “Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir” denilmektedir. Hileyle, hurdayla aldatılan tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

*AKP, 85 milyon insanı aldattı. Milletimize de sözleşmeden dönme, yani hileyle, göz boyamayla alınan seçimlerin sonuçlarını değiştirme, yeniden tercihte bulunma hakkı tanınmalıdır.

*Bu sebeple erken seçime gitmeliyiz. Vatandaş, her gün zamla yat, zamla kalk yetkisi vermedi ki size? Eğer durumun böyle olacağını bilseydi vatandaş yetkiyi size vermezdi.