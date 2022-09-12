CHP’li Sarıbal: İznik Gölü, Bilal Erdoğan için yağmalanıyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü çevresindeki 600 dönümlük alanın yeniden düzenlenerek sabit yapılar inşa edilmesine tepki gösterdi: “Ne yazık ki eğer işin başında Cumhurbaşkanı varsa, onun oğlu varsa bu ülke böyle yağmalanabiliyor. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye’yi göreve çağırıyoruz.”

Fotoğraf: ANKA

ANKA’dan Zehra Değirmenci ve Sibel Kahraman’ın haberine göre Bursa’nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim arasında düzenlenecek etkinlik için İznik Gölü çevresinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı’nın açıklamasına göre etkinlikte Çarkıca-İznik hattı boyunca 600 dönümlük bir arazi yeniden düzenlenerek 5 bin kişilik tribün inşa edildi, balçık yerleri düzeltildi, 20 tane oba çadırı için alan oluşturuldu.

Sarıbal, bugün avukatlarıyla İznik Gölü’nü inceledi.

Federasyon başkanının belirttiği alanın İznik Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Koruma Bölgeleri Haritasına göre Hassas Koruma Bölgesi’nde kaldığını ifade eden CHP’li vekilin avukatı Eralp Atabek, yönetim planına göre bu alanda mera ıslahı yapılmasının bile yasaklandığını söyledi. Atabek, şöyle konuştu: “Faaliyetin sorumluları, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İznik Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileridir.

Bu kurum ve kişiler, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na muhalefet etmişlerdir. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, avukat Eralp Atabek ve avukat Erol Çiçek tarafından, kanunlara ve diğer mevzuata aykırı faaliyetin durdurulması için 26 Ağustos 2022 tarihinde Bursa Valiliği’ne bir dilekçe verilmiştir. Dilekçeye verilecek yanıt beklenmektedir. Ayrı faaliyetten dolayı, 2 Eylül 2022 tarihinde İznik Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

‘Buraya adeta büyük bir para akıyor‘

Sarıbal’sa şunları dedi: “Buraya adeta büyük bir para akıyor. Bir tarafta BUSKİ’nin araçları, bir tarafta İznik Belediyesi’nin araçları, bir tarafta bütün kamunun araçları buraya seferber olmuş. Oysa şu anda birçok yoksullukla uğraşan, açlıkla uğraşan bir toplumla karşı karşıyayız. Ukrayna ve Rusya’dan gemiler gelecek diye tören yapıp alkışlayan bir yapıya geldik.

Burası hassas bölge, tampon bölgesi, canlı yaşam bölgesi ve göl ilişkisinin olduğu bir bölge. Burada bu tür sabit yapıların yapılması yanlıştır. Bütün toprak zemin kaldırıldı, üzerine inşaat mıcırları döküldü. Daha da yetmedi, sabit platformlar yapılarak burada aslında hiç olmaması gereken işler yapıldı. Yani yapılan iş, hukuka ve her türlü çevre ilişkilerine aykırı, alınmış bütün kanun ve kurallara aykırı.

Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz de bunların karşısındayız. Bilal oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye’yi göreve çağırıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, tarımda çöküş; öbür tarafta saltanat, dört günlük keyif için koca Bursa’nın binlerce yıllık sulama, su havzası olan İznik Gölü yağmalanıyor.”