CHP’li Özkoç, Fuat Oktay’a 100 kilo eroinle yakalanan kişiyle çektirdiği fotoğrafı gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz’le makam odasında çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

Görsel: Twitter

TBMM Genel Kurulu’nda bugün 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nin tümü görüşüldü. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şunları söyledi:

“Siz neyi gerçekleştirdiniz biliyor musunuz? İran’da idam cezası bulunan uyuşturucu baronu Zindaşti tutuklandı. Saray emir verdi, savcı serbest bıraktı. Siz bu uyuşturucu tüccarlarının Türkiye’de istedikleri gibi at koşturmasını başardınız.

Siz kendiniz, Veysel Filiz denilen 100 kilo eroinle yakalanan kişiyle ilgili telefon edip de ‘Serbest bırakın’ dediniz mi? Demediniz mi? Bununla ilgili gizlilik kararı aldırdınız mı, aldırmadınız mı? Varlık barışını biz mi çıkardık?”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Veysel Filiz konusundaki soruya şöyle yanıt verdi: “Kamuya ve basına açık bir toplantıda, kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Bir, kendisini hiç tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım, herhangi bir konuyla olmamıştır. O fotoğraflara da ben bakarım. İşlediği veya karıştığı, kamuya ve basına açık olan bir yerde bir fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde ne sonrasında tanırım. Kendisiyle öncesinde de sonrasında da hiçbir irtibatım olmamıştır.”

CHP’li Özkoç ise Oktay’ın başka fotoğraflarını da göstererek, şunları söyledi:

“Ben size dönüp konuşarak söylüyorum, yalan söylediniz demek istemiyorum, ama gerçek dışı beyanda bulundunuz. Dediniz ki ‘Bu Veysel Filiz’le kamuya açık alanda resim çektirdim.’ Bu makamda çektirdiğiniz resim. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4-5 tane resim var. Yani az önce yalan söylediniz. Peki, AK Parti’nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz AKP’nin Avrupalı Müslümanlar Girişimcisinin sözcüsüydü. Bu Veysel Filiz 10 kilo eroin ile yakalandı. Pudracılara hocalık yapan Veysel Filiz. Az önce doğruyu söylemediniz. Söylediğiniz sözün hiçbir karşılığı yoktur. Yazıklar olsun size.”

Özkoç konuşurken, yanında oturan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Veysel Filiz ile Oktay’ın fotoğraflarını eline alarak tek tek gösterdi.

Oktay bir kez daha söz alarak, “Bu resim benim makam odam değil, bir il ziyaretine gitmişiz. Kontrolümüzde olan bir ortam değil, dolayısıyla büyük ihtimal kamuya açık bir ortam” dedi.