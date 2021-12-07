CHP’li Özkan: Türkiye’nin ABD büyükelçisi, Fethullah Gülen’le görüşüyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın Fethullah Gülen’le görüştüğünü iddia etti. Özkan, PKK tarafından kaçırılan Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının akıbetini sordu.

Murat Mercan. (Fotoğraf: AA)

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP adına günün değerlendirmesini yapan CHP’li Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 20 yıl önce Türkiye’ye getirdiği Abdullah Öcalan cezaevinde. Kaçırılan iki tane daire başkanımız var. Birisi içerde, birisi dışarıda mücadeleyle sorumlu, ne oldu bu çocuklara? (AKP sıralarına dönerek) Neye gülüyorsun? Çok mu keyifli bir şey? Sizin canınınız yanmıyor, benim canım yanıyor. Murat Mercan, Amerika’da büyükelçi yapıldı. Siyasetleştirilen bürokrasi, maalesef canına okudu Türkiye’nin, siyasetin içine düşürülen bürokrasi.

Murat Mercan, Fethullah’la görüşüyor. Henri Barkey, darbenin planlayıcısı. Amerika’nın Türkiye’deki Fethullahçılara yardım ettiği adamı. Darbeden önce Türkiye’de diyordunuz. Henri Barkey’in evinde ne görüştü, Murat Mercan. Ne konuştular? Murat Mercan ile o görüşmenin tutanakları devletin arşivinde var mı? Henri Barkey ne dedi ona? Niye Fethullahçılarla bir görüşme var? 15 Temmuz şehitlerinin mezarda, ruhları sızlar. Yazıktır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Meslekten bir diplomat olsaydı, bunu yapmazdı. Notları da devletin arşivinde olurdu.”