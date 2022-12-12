CHP’li Özel’den Şentop’a ‘makamı boşaltma’ tavsiyesi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP ve MHP’nin başörtüsü teklifine imza atan Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a tepki gösterdi: “Kendisine o makamı boşaltmak düşer.”

Fotoğraf: AA

AKP ve MHP’nin hazırladığı başörtüsü ve LGBTİ+ karşıtı anayasa teklifi geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulmuştu. Teklife imza atanlar arasında Şentop da yer almıştı.

Teklifte Şentop’un da imzasının yer alması muhalefet tarafından eleştirilmişti. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Şentop’un ‘tarafsızlığını yitirdiğini’ söyledi.

Meclis başkanlarının görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamayacaklarını, başkan ve oturumu yöneten başkanvekillerinin oy kullanamayacaklarını hatırlattı.

Özel ayrıca Şentop’un Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıya da katıldığını hatırlatarak şunları dedi:

“Meclis Başkanı’nın oy kullanamayacağına yönelik hüküm, Meclis Başkanı’nın Meclis’teki tartışmalara katılmaması ve tarafsızlık kimliğine zarar vermemesi maksadıyla Anayasaya konmuş bir düzenlemedir.

Meclis başkanlarının tarafsız olması esastır, bu nedenle sadece bir siyasi parti grubunun tam kadro imzaladığı tekliflere imza atmamakta, tarafsızlıklarına halel getirmemeye özen göstermektedir. Yerleşik uygulamalar da bu yöndedir.

Bu teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında verilmiş ilk anayasa değişikliği teklifi değildir. Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanı olduğu dönemlerde de anayasa değişiklikleri yapılmış ancak bu üç Meclis başkanı bu metinlere imza atmamışlardır.

Bu eleştirilerimin başörtüsüne ya da dini sembollere olan düşmanlıktan kaynaklandığı iddialarınıysa en sert şekilde reddediyorum. Siyaset yaptığım ilk andan itibaren sivil ve özgürlükçü bir anlayışın temsilcisi olmaya özen göstermiş, tüm kısıtlamalarla ve ayrımcılıklarla, mağdurun ismine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadan mücadele etmiş bir milletvekiliyim.

Şentop muhalefet partilerinin tamamen güvenini yitirdiği, kendisine asla güvenmeyecekleri bir sürecin içine savrulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi de parti-devlet ayrımını ortadan kaldırmıştır. Şentop, tarafsızlığını o kadar yitirdiğinin bilincindedir ki, tartışmaları tarafsız olması gerekmediği argümanı üzerinden yürütmektedir. Bu noktadan sonra kendisine o makamı boşaltmak düşer.”