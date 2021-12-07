CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu’nun vücut dili, bir gruba ya da Meclis’e değildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki hareketinin ‘vücut dilinden bağımsız olmadığını’ söyledi.

CHP liderinin dün Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerindeki konuşması devam ederken yaptığı bir el hareketi AKP’lilerin tepkisini çekti. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’nun hareketinin ‘genel ahlak kurallarına aykırı’ olduğunu belirterek kınama cezası talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun el hareketi TBMM’de tartışmaya neden oldu.



AK Partili vekiller, Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesini istiyor.



pic.twitter.com/QXkFa7LFYW — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 6, 2021

CHP’li Özel ise Meclis’teki oturumda söz alarak, Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle savundu: “CHP olarak şunu ifade etmek isteriz; genel başkanın orada ‘Sırtımıza bu yükü yüklediniz’ söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclis’e yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz.”

CHP’li siyasetçi, “Genel başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir” diye konuştu.