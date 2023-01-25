CHP’li Murat Emir: Bakanlık Strep A salgınını gizliyor mu?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da üç yaşındaki Aras Sönmez’in 11 Ocak’ta Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması üzerine, önlem alınıp alınmadığına yönelik tartışmaları Meclis gündemine taşıdı.

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Dünyada sık görülen Türkiye’de de çocuklar arasında yayılan ‘Streptokok’ (Strep A) bakterisi, Ankara’da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez’in 10 Ocak’ta boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şüphesiyle özel bir hastaneye götürüldüğü, aynı günün akşamı yine rahatsızlanması üzerine Etlik Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Strep A bakterisinden yaşanan ölümü Meclis gündemine taşıyan CHP’li Emir, bakterinin bir süredir Avrupa’da yayıldığını ve ölümlerin yaşandığını hatırlattı. Üç yaşındaki çocuğun ölümünün üzerinden 10 günden fazla zaman geçmesine karşın bakanlığın herhangi bir açıklama yayınlamamasını eleştiren Emir, şunları dedi: “İngiltere’de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Strep A salgını bir yandan da dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Ancak, bugüne kadar Türkiye’de bakterinin yayılıp yayılmadığını bilmiyorduk. Çünkü Bakanlık, bu konuda ne bir açıklama yaptı ne de önlem aldı. Şimdi de neredeyse 15 gün önce bir çocuğun bu bakteriden yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz. Bu durumda bakterinin Türkiye’de de yayılmaya başladığını anlıyoruz. Peki bakanlık ne yapıyor?

Tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi, kafasını kuma gömüyor. Ne vatandaşını uyarıyor, ne de önlem alıyor. Önlem alınması için bakanlık daha fazla can kaybı mı bekliyor? Hastanelerde bu bakteri ile ilgili ne gibi protokoller uygulanıyor? Hekimlere bu salgınla ilgili bilgilendirme yapılıyor mu? Bunların hiçbiri şu anda bilinmiyor. Sağlık Bakanı’nı uyarıyoruz. Avrupa’da gittikçe yayılan Strep A bakterisi, ülkemizde daha fazla çocuğun canını almadan bir an önce önlem alın. Ölümleri gizlemek yerine şeffaf olun. COVID-19 salgınında yaptığınız hataları bir kez daha tekrarlamayın.”