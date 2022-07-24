CHP’li Karabat, Başakşehir’deki ‘tezgahı’ anlattı: Üçlü protokolle ‘yağma’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin ‘yağma’ya hız verdiğini belirterek Başakşehir Belediyesi üzerinden örnek verdi. Karabat’a göre belediye yağma amacıyla bakanlıkları da devreye koydu.

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Karabat, Körfez dolarını bekleyen AKP’nin, bu isteği yerine gelmeyince organize bir yağma başlattığını öne sürdü. Yağmanın çok geniş olduğunu belirten Karabat, bu durumu AKP yönetimindeki Başakşehir Belediyesi üzerinden yola çıkarak anlattı.

Başakşehir Belediyesi’nin 1 milyar TL borca battığını söyleyen Karabat, belediyenin hedefinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun çevresindeki arazilerin olduğunu kaydetti.

‘İnanılır gibi değil’

Karabat’ın Twitter üzerindeki hesabından bildirdiğine göre belediye toplam 520 bin metrekarelik 1700 tapulu arsayı, bakanlıkları da arkasına alarak ele geçirmeye çalışıyor.

Karabat’ın iddiası şöyle: “Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buranın kamulaştırılması için üçlü protokol yaptı. İmar izni olmayan bu arsaları belediye düşük fiyattan alacak, sonra imarlı hale getirip voleyi vurmak istiyor. Burada belediye arsa sahipleri ile uzlaşmak yerine piyasa fiyatının çok altında kamulaştırma yapmak istedi. Doğal olarak davalık oldular. Mahkemede bilirkişiler nedense ‘hep birlikte’ piyasanın çok altında fiyat biçtiler. Bilirkişilerin desteğine rağmen Başakşehir Belediyesi buradaki arsaları 2017 yılında alamadı. Çünkü paralar suyunu çekmişti. ‘Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapamıyoruz’ diyerek kamulaştırmadan vazgeçtiler.

Aradan geçen sürede arsa sahiplerine baskılar devam etti. Bir belediye düşünün, tapulu arsa sahibini yıldırmak için elinden geleni yapıyor. Bazı arsa sahipleri bunlara dayanamayarak yok pahasına tapularını devretti. Son bir yıldır Başakşehir Belediyesi yine arsa sahiplerinin ellerindeki tapuları almak istiyor. Bu sefer bahane de hazır: Spor amaçlı tesis yapacaklarmış! Duy da inanma… Olimpiyat Stadı’nda rüzgar nedeniyle futbol oynanamadığını hatırlatırım.

Stadın etrafında ayrıca Hazine arazileri mevcut. Buyurun onlara spor tesisi yapın. Ama Başakşehir Belediyesi ne yapıyor? Vatandaşın arsalarını metrekare başına 3-4 bin liraya kamulaştırmak istiyor. İmar alınsa burada metrekare fiyatı 15-20 bin TL olacak! Bir devlet vatandaşının nasıl zarar etmesini isteyebilir, inanılır gibi değil. Üstelik vatandaşlar zarar ettirilip onların üzerinden rant yaratacak kadar açgözlü olmak anca AKP’ye yakışır.”