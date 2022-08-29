CHP’li Başarır: Yavuz Sultan Selim’de günlük geçiş garantisi 135 bin değil 270 bin

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne günlük 270 bin araç garantisi verildiğini kaydederek, “Temmuz’da 1 dolar=16,70 TL olan ödememizi şu anda 1 dolar=18 TL ve belki biz eylülde 1 dolar=20 TL’den yapacağız. Günlük 270 bin araç ile bu parayı hesapladığımızda yıllık milyarlarca lira para yapıyor. Bunu biz ödüyoruz” dedi.

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ANKA’nın aktardığına göre Başarır, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ödeme yönteminin değişmesini sert bir dille eleştirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslendi:

“Yer Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Biz iki şirkete, İctaş ve Astaldi’ye yılda iki kez temmuz ve aralık sonundaki döviz kuru üzerinden garanti ödemesi yapıyorduk. Artık herkes bilsin; biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne günlük 135 bin araç geçiş garantisi değil, günlük 270 bin araç geçiş garantisi vermişiz ve bu beyefendiler şu teklifle gelmiş: ‘Biz yılda iki kez belirlenen döviz kuruyla ödemeyi kabul etmiyoruz. Bunu üçer aylık periyotlara bölün çünkü döviz sürekli olarak artıyor’ Bu teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da kabul ettiğini görüyoruz. Temmuz ayında 1 dolar=16,70 TL olan ödememizi şu anda 1 dolar=18 TL ve belki biz eylülde 1 dolar =20 TL’den yapacağız. Günlük 270 bin araçla bu parayı hesapladığımızda yıllık milyarlarca lira para yapıyor. Bunu biz ödüyoruz.

Aralık ve temmuz ayındaki dolar kuruna göre ödeme yapman gerekirken bunu neden üçer aylık periyota böldün? Sen 84 milyonun bakanı mısın yoksa beş-altı tane şirketin mi bakanısın? Sen 84 milyonun ödediği parayı mı düşünüyorsun yoksa bu adamlara döviz üzerinden vermiş olduğun garantiyle alacakları parayı mı düşünüyorsun? Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin döviz üzerinden uğradığı kayıpları düşün. Bunların döviz kayıplarını düşünme. Çık ve açıkla. Neden, ne hakla aralık ve temmuzda ödeme yapılması gerekirken mesela eylülde 1 dolar=20 TL ödersek bunun zararının hesabını verebilecek misin sayın bakan? Artık yeter! Bu ülke beş-altı şirketten çok daha büyük sayın bakan. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki sözleşmeyi Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarıyla paylaş. Bakalım zararımız ne kadarmış?”