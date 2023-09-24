CHP’li Başarır: Kılıçdaroğlu’na saygısızlık yaptırmam, bu partinin demokrasi geleneği var

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin bir demokrasi geleneği var” dedi.

Fotoğraf: AA

Başarır, CHP Malatya il başkanlığının, Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağan kongresinde divan başkanı oldu.

Mevcut İl Başkanı Barış Yıldız ve Yunus Gök’ün aday olduğu kongrede konuşan Başarır, şunları dedi:

“Genel başkanımızı seçeceğiz. Biz oydu, buydu ya da işte keskin bir şekilde mücadele edip kavga edecek insanlar değiliz. Ben partinin Grup Başkanvekiliyim. Burada söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin bir demokrasi geleneği var. Biz bir AKP, bir MHP değiliz.

Ama görüyorum ki ‘O değişimci, o genel merkezci’, hayır öyle bir ayrım yok arkadaşlar. Bak burada iki tane pırıl pırıl aday yarışacak ve biri kazanacak. Birisi Barış’ı, birisi Yunus’u destekleyecek ve buradan kol kola çıkacağız. Ama ‘Niye aday oldu’ deme hakkımız yok kimseye bizim.”