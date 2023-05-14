CHP’li Bakan yedi ilde polis ve jandarmayı uyardı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yedi şehirde emniyet ve jandarma yetkililerinin personelden sandık sonuçlarını yazıp kendilerine atmalarını istediğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

CHP’li Bakan, çok sayıda polis memurunun kendisine ’emniyet yetkililerinin polislere oy sonuçlarını yazmaları yönünde talimat verdiği’ bilgisini paylaştığını dile getirdi.

Bakan, buna örnek olarak Iğdır’da görevli bir polis memurunun mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan’ın aktarımına göre, polis memurunun mesajı şöyle:

*Sayın vekilim bir polis olarak Iğdır’da okulda görevliyim. İl emniyet müdürlüğü güvenlik şube müdürlüğü bize tutanaklar arasında sandıkta çıkan oyları da yazmamız için hazır matbu evrak verdi. Bunlara partilerin aldığı oyların yazılıp Whatsapp’tan atılmasını istiyorlar. Müdürler ısrarla bize bunu hatırlatıyor.

Çok okunan İlk verilere göre Tayyip Erdoğan önde

*İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Alparslan toplantıda siz vatanınızı seviyorsunuz kime oy vereceğinizi de biliyorsunuz dedi. AK Parti’nin sandık görevlisi gibi hareket ediyorlar.

Iğdır’dan çok sayıda polis kardeşim mesaj attı.

“Sayın vekilim bir polis olarak Iğdır’da okulda görevliyim. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bize tutanaklar arasında sandıkta çıkan oyları da yazmamız için hazır matbu evrak verdi.

Bunlara partilerin aldığı oyların… pic.twitter.com/Q6MJfO9DHM — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 14, 2023

Bakan, paylaşımını “Iğdır il emniyet müdürü seni uyarıyorum. Anayasa’yı ihlal ediyorsun, suç işliyorsun” diye bitirdi.

Murat Bakan, sonraki paylaşımlarında Bitlis, Mardin, Adana Muş, Kastamonu ve Diyarbakır için de uyarı yaptı.

“Bitlis, Mardin ve Adana İl Emniyet Müdürleri polislere seçim sonuçları toplanması için baskı yapılıyor. Polis kanunsuz emri uygulamak istemiyor. Anayasa’yı ihlal eden kimse hesabını da o verir ben sizi şimdiden uyarayım. Polis kardeşlerim bu kanunsuz, konusu suç teşkil eden emirlere riayet etmeyin yazılı isteyin bunlar kendilerini sorumluluktan kurtarmak için sözlü emir veriyorlar.”

“Sayın vekilim, Muş Valiliği ve özellikle Emniyet Müdürlüğünü uyarın çok acayip işler dönüyor, polisler sandık görevlisi gibi çalıştırılıyor, ne olursunuz uyarınızı yapın. Muş’ta değişik şeyler oluyor.”

“Kastamonu İl Emniyet Müdürü seçim sonuçlarının WhatsApp ve yıldız üzerinden gönderilmesi istendiğini duyuyorum. Anayasa’ya bağlı kalın, konusu suç teşkil eden emir vermeyin uyarıyorum.”

“Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı sana sesleniyorum. Sandıkta görevli personelden seçim sonuçları isteniyor. T.C. Anayasa’sına YSK’nın kararına rağmen maksadınız nedir? Jandarma’nın görevi seçimin güvenliğini sağlamak sandık sonuçlarını toplamak değil görev ve yetkinin dışına çıkma.”