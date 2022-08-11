CHP’li Altay: YSK’daki hatalı verileri İçişleri’nden kaynaklanıyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki hatalı verilerin İçişleri Bakanlığı’ndan kaynaklandığını söyleyerek “Suçişleri bakanı yaptığı açıklamayla kendi ayıplarını örtmeye çalışıyor” dedi.

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Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları demişti: “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz.”

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu’nun ‘bilgileri nasıl temin ettiğini açıklamadığı takdirde’ suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel iktidarda ‘Bay Kemal telaşı’ olduğunu savundu. Altay, tartışmaların Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nin (MERNİS) yeniden ele alınmasına vesile olmasını temenni etti.

Türkiye’de kaç Suriyeli seçmen olduğunun bilgisinin YSK’da olmadığını, ancak CHP’de olduğunu söyleyen Altay açıklamalarının devamında şunları dedi:

“Suriyeliler de bu ara maşallah, TOKİ üzerinden de bizim vatandaşlarımız için yapılan konutlar Suriyelilere de dağıtılmaya başlanmış. Biz ayrımcılık yapmıyoruz ama benim vatandaşımın başını sokacak yeri yokken Suriyelileri TOKİ üzerinden Türkiye’de konut sahibi yapmak doğru değil, ahlaki değil, adil değil; vatandaşa saygısızlık, bunun da altını çizmek istiyorum.

Soylu kamuoyuna açıkladığı CHP’ye kendince ayar veren, tehdit eden açıklamasının ikinci maddesine demiş ki: ‘Eğer bahsettiğiniz konu YSK’nın her yıl siyasi partileri verdiği bilgilerin partilerce tasnifiyse, kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyin’ demiş. Şimdi ben Soylu’ya buradan söyleyeyim: Biz YSK’yı töhmet altında bırakmıyoruz. YSK kendine kanunla çizilmiş görevleri yapar. İçişleri Bakanlığı, yani MERNİS işi doğru yapamadığı için, YSK tüm verileri oradan otomatik aldığı içinde YSK’nın hatalarının da büyük çoğunluğunun sorumlusu İçişleri Bakanlığı’dır; suç işleri diyoruz ya biz, orasıdır, dolayısıyla Soylu’dur. Aslında Soylu bu açıklamayla kendi kusur ve ayıplarını örtmenin telaşına düşmüştür.

Adıgüzel: AKP suyu bulandırmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise basın toplantısında şunları dedi:

“Cumhuriyet Halk Partisi de SEÇSİS’ten Adalet ve Kalkınma Partisi gibi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi bütün partilerin sahip olduğu aynı bilgileri alıyor. Sonra da YSK’nın yapmadığı kontrolleri, İçişleri Bakanlığı’nın yapmadığı çapraz kontrolleri ve analizleri yapıyor. Aynı zamanda veri zenginleştirmesi de yapıyor. Yani YSK’nın verdiği verilerle yetinmiyor, aynı zamanda veri zenginleştirmesi yapıyor. İktidar temsilcileri ne hikmetse buradan algı yönetmeye çalışıyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu çağda yapmış olması gereken ve en önemli başlıklardan biri olan veri analizini, veri zenginleşmeyi de algı yönetimiyle sorunlu bir iş olarak göstermeye çalışıyorlar.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde sahip olduğu verilere teknik çalışmalarla anlam kazandırılarak, bu devlet gücüyle mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Görüyoruz ki birileri ayak oyunlarının bozulacağından korkuyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. YSK’yı, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, İçişleri Bakanlığı’nı bir adım arkalarından takip edeceğiz.”