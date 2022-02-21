CHP’li Adıgüzel: Toprak insana doydu, Sağlık bakanı yalana doymadı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iki yıldır vefat sayılarının açıklanmadığına dikkat çekerek tepki gösterdi: “Toprak insana doydu, Sağlık bakanı yalana doymadı.”

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Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye; 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, yıllar bazında, ülke genelinde toplam ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölüm istatistiklerini sormuştu. Nebati, Adıgüzel’in önergesine verdiği yanıtta 2020 ve 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerine dair çalışmaların tamamlanamadığı bilgisini paylaştı.

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre Nebati şu ifadelerle CHP’li vekile yanıt verdi: “24 Haziran 2020’de yayımlanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019’ verisine göre 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı 435 bin 941’dir. Ayrıca Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10. Versiyonu (ICD-10) çerçevesinde ‘A00-B99: Enfeksiyon ve parazit hastalıkları’ kaynaklı 2019 yılı içerisinde gerçekleşen ölüm sayısı ise 12 bin 95’tir.

2020 yılı verilerini içeren ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020’ istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanmamıştır. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı bilgisi, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmasının akabinde ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020’ haber bülteniyle açıklanacaktır. 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerinin, istatistiklerinin elde edildiği kurumların idari kayıtlarında veri derleme süreci devam etmektedir.”

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Adıgüzel, verilerin açıklanmamasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Artık cenazeleri yetişemiyoruz, kimine taziye yapıyoruz, kimine cenaze törenine kimine cenaze namazına… O kadar çok vefat eden var ki çevremizde. TÜİK’e soruyoruz; Türkiye’nin vefat sayıları iki yıldır açıklanmıyor. O da diyor ki, bana bilgi gelmiyor. Nereden gelecek, Sağlık Bakanlığı’ndan.

‘Dünya rekoru kıracaklar’

Toprak insana doydu, Sağlık bakanı yalana doymadı. Şimdi gerçek rakamları söyleseler, bu kadar yüksek vefat sayıları Covid-19’la ilişkili olan çok yüksek rakamlar çıkacak. Sadece Covid-19’u söyleseler, bu sefer diğer cenaze sayılarının neden olduğunu izah edemeyecekler. Tamamını söyleseler dünya rekoru kıracaklar. Bir algı çökecek, o yüzden insanlardan saklıyorlar.

‘Yazıklar olsun’

Bu ülke, bu devlet yüz sene önce Gelibolu Kanlısırt’ta bir günde 3369 şehidin sayısını sayabildi. Bundan 80 sene önce, Erzincan depreminde bir anda ölen insanların sayısını sayabildi. 23 sene önce Gölcük’te bir anda yitip giden canların sayısını sayabildi ama iki yıldır teker teker aramızdan ayrılan canların sayısını sayamıyor, öyle mi? Size yazıklar olsun!”

Türkiye’nin gerçek vefat sayılarını bilmek istediğini belirten Adıgüzel şu ifadeleri kullandı: “Sağlık bakanı bir de ne diyor, maskeleri indirecekmiş. Önce kendi yüzündeki maskeyi indirsin ve o yüzü ortaya çıkarsın ve gerçekler ortaya çıksın. Sağlık bakanı maskeyi indirecekse önce kendi maskesini indirsin, bu yalandan vazgeçsin. Dünyada bu şekilde kendi insanından kendi toplumundan ölen insanların sayısını saklayan başka bir ülke yok, başka bir devlet yok.”