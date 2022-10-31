CHP’den ‘tefeci’ raporu: Sayıları yüzde 77 arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, artan ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye’de tefecilik yapanların sayılarının yüzde 77 arttığını açıkladı. İlgezdi’nin yayınladığı rapora göre, 2009-2021 yılları arasında toplam 117 bin 939 kişi hakkında tefecilik suçlamasıyla işlem yapıldı.

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İlgezdi’nin ‘Tek Adam Rejiminin Kazananları Tefeciler’ adıyla paylaştığı rapora göre tefecilik yaptığı gerekçesiyle 2009’da 6 bin 529 olan şüpheli sayısı, 2021’de yaklaşık iki kat artışla 11 bin 707’ye ulaştı.

2009 ile 2021 yılları arasında toplam 117 bin 939 kişi hakkında tefecilik suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. İlgezdi’nin raporuna göre her hafta en az 174 tefeci yurttaşları yüksek faizle borçlandırdı.

İlgezdi’nin raporunda yer alan tespitler şöyle:

* Türkiye’yi sözde ‘teğet geçen’ 2008 krizinden, yurttaşı enflasyon canavarı karşısında diz çöktüren 2021 buhranına kadar olan süre zarfında ülkede fahiş faiz oranlarıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan şüpheli sayısı yüzde 79, mahkemeye sevk edilen sanık sayısı yüzde 1044, yargılama sonucunda mahkûm olan kişi sayısı yüzde 1396 arttı. Bu da yoksulluk sınırının 23 bin 600 liraya yükseldiği Türkiye’de, geçinemeyen, borçlarını ödeyemeyen ve çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan yüzbinlerce kişinin tefecilerin insafına terk edildiği anlamına geliyor.

* Türk Ceza Kanunu’nda tefecilere verilen cezaların artırılması da suçun yaygınlaşmasını önleyemedi. Adalet Bakanlığı verilerine göre savcılık koridorları vatandaşın cebine göz diken sahtekarlara ev sahipliği yaptı. Türkiye’de 2009-2021 yılları arasında toplam 117.939 kişi hakkında tefecilik suçlamasıyla Cumhuriyet savcılıklarınca şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

* Adalet Bakanlığı’na göre 2009’da 6.529 olan şüpheli sayısı 2021’de yaklaşık iki kat artışla 11.707’ye ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2009-2021 yılları arasında hazineyi beşli çetenin çıkarları doğrultusunda eriten AKP iktidarları gözetiminde her hafta en az 174 tefeci sosyal devletten aradığı desteği bulamayan yüzbinlerce kişinin helal lokmasına ortak oldu.

* 2017 Referandumuyla birlikte, her alanda tüm yetkinin Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde toplandığı Şahsım Hükümetinin yanlış ekonomi politikası tefecilere adeta can suyu oldu. Ekonomik sıkıntıya düşen ve ağır borç yükü altında ezilen yüzbinlerce kişi çareyi savcılıklarda hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 42.689 tefeciden yüksek faizle borç para almakta buldu. Adalet Bakanlığı verilerine göre krizin etkisini artırdığı 2018-2021 yılları arasında tefecilik yapanların sayısında yüzde 77 artış yaşandı.

* Tefecilik artık gizli saklı değil alenen yapılıyor. Haliyle ana paraya işlettikleri yüksek faizle vatandaşın adeta ‘kanını emen’ tefecilerin yolu mahkeme salonlarından da geçiyor. 2006-2021 yılları arasında mahkemelerde yargılanan sanık sayısı 55.135, mahkûm olan kişi sayısıysa 34.460 olarak kayıtlara geçti.

* 2008 yılında tefecilik suçlamasıyla sanık olan 1340 kişi varken bu sayı 2021’de beş kat artarak 7037’ye ulaştı. Aynı şekilde yargılama sonucu mahkûm olanların sayısında da dört kat artış yaşandı. Bu suçtan ceza alan kişi sayısı 2008’de 853’ken, 2021’de 3740’a yükseldi.

* Adalet Bakanlığı verilerinde dikkat çeken bir diğer konuysa tefecilik yapanlarının yaşının 12’ye kadar düşmüş olması. Buna göre 2008-2021 yılları arasında 12-14 yaş arasında 13 çocuk tefecilik yaptığı gerekçesiyle mahkemelerde sanık oldu. Sanık olan çocuklardan sekizi hakkındaysa suçu sabit görüldüğü için mahkûmiyet kararı verildi.