CHP’den ‘AFAD’ın yetersizliğiyle ilgili’ soru önergesi

CHP, AFAD’ın depremde görevlerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirememiş olmasının nedenlerinin TBMM’de araştırılması için araştırma önergesi verdi.

Adana. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 10 ili etkileyen deprem nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarını devam ediyor. Bu süreçte AFAD’ın yeterli olamadığı ve birçok yere ulaşamadığı yönünde kamuoyunda eleştiriler var.

CHP de bugün, konuyla ilgili araştırma önergesi verdi.

Önergenin ‘AFAD’ın ve yönetimdeki iktidarın, 6 Şubat depreminde, görevlerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirememiş olmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla’ verildiği belirtildi.

Önergede şöyle dendi: “AFAD afet bölgesine kısa sürede etkin bir şekilde müdahale edememiş; diğer kurum ve kuruluşlarla sivil toplumun müdahalesini koordine edememiştir.”

Öte yandan bölgedeki yetersiz çabalardan şikayet eden halkın sesini kıstığı görülen ana akım televizyon kanallarına ve muhabirlere sosyal medyadan sert eleştiriler de geliyor.