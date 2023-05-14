CHP’de hazırlık: 500 gazeteci, yüzlerce güvenlik görevlisi

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ALTAN SANCAR

CHP, sandıkların kapanmasıyla başlayacak sürece hazırlanıyor. Partinin genel merkezinde büyük bölümü yabancı 500’ye yakın gazeteci akredite oldu. Güvenlik için de 100’e yakın ilave görevli hazır bekliyor.

Fotoğraf: Diken

Sandık sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Seçimlerin yakından takip edileceği adreslerden biri CHP’deyse bu gece için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

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Partinin genel merkezinde en üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sonuçların hızlıca işleneceği genel merkezin her katında ayrı görevliler bulunuyor.

Genel merkezin bir katında seçim koordinasyon merkezi görevlileri çalışırken, bir diğer katta partinin avukatları sandıklardan gelen ihlallere ilişkin kriz masası oluşturdu. Parti binasında en az bin görevli çalışırken, görevlilerin bulunduğu katlara giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Millet ittifakı CHP’de toplanacak

CHP genel merkezinin ikinci katı millet ittifakı kurmaylarına ayrıldı. Buradaki büyük masada kurmaylar süreci yakından takip ederken, koordinasyon görevini de üstlenecekler. Millet ittifakı liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da süreci izlemek ve koordine etmek üzere CHP’nin genel merkezinde olacak.

Partinin genel merkezinin önündeki cadde araç ve yay trafiğine kapatılırken, buraya yurttaşların son durumu takip etmesi amacıyla büyük bir platform kuruldu.

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının sonuçların ardından konuşması için de platform ayarlandı. Parti genel merkezinin bahçesine de televizyon kanallarının süreci aktarması için platform kuruldu.

Seyyar baz istasyonları konumlandırıldı

Genel merkez yetkililerinin aktardığına göre dış basından yoğun bir ilgi var. Seçimleri takip etmek üzere büyük bölümü yabancı 500’ye yakın gazeteci akredite oldu.

Gazetecilerin çalışmalarında ihtiyaç duydukları internette sorun çıkmaması için üç büyük GSM şirketinin seyyar baz istasyonları bölgeye konumlandırıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi de wifi noktası kurarak kapasitenin artırılmasını sağladı.