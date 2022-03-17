CHP ve HDP’li vekillerin fezlekeleri Meclis’te

HDP’li sekiz ve CHP’li bir milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekesi Meclis Başkanlığı’na gönderildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen fezlekeler, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Fezlekesi bulunan vekiller şöyle: CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran.