CHP sözcüsü Öztrak: Bize gelen veriler olumlu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ”Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonuna son kez yapıyor” dedi. Öztrak, kendilerine gelen verilerin olumlu olduğunu da söyledi.

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Öztrak’ın açıklamaları şöyle:

*Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonuna son kez yapıyor

*Bize gelen verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

*Vatandaşlarımızdan açıklamalarını izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız.