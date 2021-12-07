CHP sözcüsü: Erdoğan, safsataları test etmeye kalkıp ekonomiyi batırdı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kerameti kendinden menkul, bir takım safsataları doğrudan doğruya insanlarımız üzerinde test etmeye kalkıp ekonomiyi batırdı” dedi.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası CHP genel merkezinde kameraların karşısına geçen Öztrak, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ekonomik gidişata değinen ve AKP’nin ekonomi politikalarını eleştiren CHP sözcüsü, ‘yeni model’ söyleminin krize kılıf olarak kullanıldığını dile getirdi. AKP’yi ‘eski, çürümüş, paslanmış’ olarak niteleyen Öztrak, “Bunun adına ‘yeni’ denmez. Dense, dense ‘iflasın ilanı’ denir” dedi.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) alınmaması hakkında ise şunları söyledi: “Saray’ın kibirlisi Erdoğan, ‘Devlet kurumlarının milletvekillerine ana muhalefet partisi liderine, ‘Hesap verme sorumluluğu yok‘ dedi. ‘O kurumlar sadece bana hesap verir’ dedi. Milletvekilleri gerekirse gelir Saray’da sana da hesap sorar.”

Asıl utanmazlık

Konuşmasının devamında “Asıl utanmazlık nedir” diye soran CHP sözcüsü, özetle şunları söyledi:

* Asıl utanmazlık nedir? ‘Bu can bu tende kaldığı müddetçe, papazı vermem’ diye millete caka satıp; papazı özel uçakla ABD Başkanının Oval Ofisine bir gecede göndermektir.

* Asıl utanmazlık; bir başka ülkenin uçakları İdlib’de 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını sormamaktır.

* Asıl utanmazlık; emekliyi çalışmadan geçinemez hale getirmektir. Fabrikaya iş bakmaya giden emekliyi kapıya asılı ekmeği almak için ‘Tavuklarıma götüreceğim’ yalanını söylemek zorunda bırakmaktır.

* Asıl utanmazlık; milletin gencecik evlatları çalışacak tek iş bulamazken, sarayın beslemelerine üç-beş ayrı yerden üç-beş maaş bağlamaktır.

* Asıl utanmazlık; Katar Dışişleri bakanını, ‘Türkiye ekonomisindeki gidişattan, çıkacak fırsatlara bakıyoruz’ diye konuşturarak ülkemizi istiskal etmesine göz yummaktır.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı

CHP sözcüsüne İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için söylediği “İdealist davranmalı, nefsi davranmamalı. Kazanmama riski olan biri aday olmamalı” sözleri de soruldu.

Öztrak soruya, “Genel başkanımızın ve ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri kamuoyuna mal olmuştur. Üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir” sözleriyle yanıt verdi.