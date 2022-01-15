CHP kurultayı bir yıl ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde, temmuzda yapılması planlanan 38’inci olağan kurultayın bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı.

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Toplantıda ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi.

En önemli gündem maddesi ise olağan kurultayın ertelenmesi oldu. Yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38’inci olağan kurultay, bir yıl ertelendi.

Kurultayın 2023 yılı temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP, 37’nci olağan kurultayını 25-26 Temmuz 2020’de Ankara’da gerçekleştirmişti.