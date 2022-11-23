CHP heyeti Düzce’ye gidiyor 

CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce’ye gidiyor. Heyet, talep ve beklentileri dinleyecek.

Fotoğraf: AA

Bu sabah Düzce’de AFAD’a göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu biri ağır 61 kişi yaralandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker’den oluşan heyet, depremin yaşandığı Düzce’ye gitmek üzere yola çıktı.

Heyet yurttaşlardan gelen talepleri dinleyecek ve CHP’li belediyelerin ihtiyaçları karşılaşması için koordinasyon sağlayacak.