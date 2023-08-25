CHP genel başkan yardımcısından ‘faiz’ çıkışı: Erdoğan bizzat kendi kendine yenilmiş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarını anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, “27 aylık dönemde ülke ekonomisini felakete sürükleyen Erdoğan böylece bizzat kendi kendine yenilmiş oldu” dedi.

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CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında haftalık emek ve çalışma yaşamı gündemini değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın dün politika faizini 750 baz puan arttırarak yüzde 25’e çekmesini anımsatan Uyar, şöyle konuştu:

“Hatırlanacağı üzere Erdoğan’ın sözde 27 aylık nas süreci haziran ayında politika faizlerinin 6,5 puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesiyle son bulmuştu. Kendisi geçmişte ne demişti, bir kez daha hatırlayalım; ‘Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil.’ 27 aylık dönemde ülke ekonomisini felakete sürükleyen Erdoğan böylece bizzat kendi kendine yenilmiş oldu. Geçmişte faizlerin düşürülmesi zaten bir anlam ifade etmemiş, piyasa faizleriyle politika faizleri arasındaki makas git gide açılmıştı. Geçmişte inatla, ısrarla izlenilen yanlış politikaların acı sonuçlarını bugünden sonra ne yazık ki daha fazla hissedeceğiz.”