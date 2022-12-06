Cheers dizisinin yıldızı Kirstie Alley öldü

Cheers dizisinde ‘Rebecca Howe’ karakterini canlandıran Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında öldü.

Aynı zamanda 90’ların sevilen komedi serilerinden ‘Bak Şu Konuşana’ filminin yıldızı Alley’in menajeri Donovan Daughtry, Associated Press’e gönderdiği bir e-postada ölümü doğruladı.

Çocukları ise Twitter’dan yaptıkları açıklamada Alley’in bir süredir kanserle mücadele ettiğini bildirdi: “İnanılmaz bir insan ve sevgi dolu bir anne olan Kirstie Alley’yi kaybettik.”

Bak Şu Konuşana serisindeki rol arkadaşı ve bir süre birlikte olduğu John Travolta da Alley hakkında şunları yazdı:

“Kirstie muhtemelen sahip olduğum en özel ilişkiydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum.”

1987 yılında katıldığı ‘Cheers’ dizisinin final yaptığı 1993’e dek Rebecca Howe rolüyle ekranda olan Kirstie Alley, pek çok önemli yapımda da yer aldı.

1991 yılında Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre alan oyuncu, 1997’den 2000’e kadar da Veronica’s Closet’te rol almış ve yine Altın Küre ile Emmy’ye aday gösterilmişti.