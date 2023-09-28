ChatGPT’ye yeni özellik: Artık güncel veriler de devrede

OpenAI’nın kullanıma açtığı yapay zeka sohbet robotu ChatGPT artık gerçek zamanlı verilere de erişim sağlayabilecek.

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ChatGPT’nin veri tabanında bugüne kadar sadece Eylül 2021’e kadar internete girilmiş olan bilgiler vardı.

Bugün itibarıyla artık gerçek zamanlı bilgi de aktarabilecek. Ama bu özellikten sadece ‘premium’ kullanıcılar faydalanabilecek. Bu kullanıcılar sohbet robotuna artık güncel olayları da sorabilecek.

Şu an sınırlı olsa da OpenAI güncel veri özelliğini yakında tüm kullanıcılara açacak.