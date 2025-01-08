ÇGD: Metin Göktepe’nin işkenceyle öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti

Gazeteci Metin Göktepe’nin öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Metin Göktepe.

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da görevi başında gözaltına alındıktan sonra öldürülmüştü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) X’ten yayınladığı anma mesajı şöyle:

“Gazeteci Metin Göktepe’nin sadece halkın haber alma hakkını savunduğu için gittiği görevde polislerce işkenceyle öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Bu sürede ülkede gazetecilik mesleğine yönelik saldırılar artarak sürmüştür. Buna karşın gazetecilere saldıranlara cezasızlık rejimi aynı güçle sürmektedir.

Meslektaşlarımız sansür, işsizlik, akreditasyon süreçleri ile bugün fiili bir mesleki işkence içerisindedir.

Tüm bu olumsuzluklara karşı mesleğimizi aydınlatan simge isimlerden birisi de kuşkusuz Metin Göktepe’dir. Katledilişinin 29’uncu yılında Gazeteci Göktepe’yi saygı ve özlemle anıyoruz.”