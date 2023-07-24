Cezayir, yedi farklı kentte orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki yedi kentte hava sıcaklıklarına bağlı orman yangınları çıktığını, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Tipaza, Buveyra (Bouira), Bicaya (Bejaia), Mustağanim, Setif, Skikda ve Cicıl (Jijel) kentlerinde orman yangınlarının çıktığı kaydedildi.

Buveyra kentinde, yangına havadan da müdahale edildiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, ancak yine de halkın tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği beklentisiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini duyurmuştu.

Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.