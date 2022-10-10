Cezaevindeyken, CEO’nun 11 milyon dolarını çaldı

ABD’nin Georgia eyaletinde bir mahkum, cezaevine sokmayı başardığı cep telefonları sayesinde bir şirketin CEO’sunu dolandırdı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Arthur Lee Cofield Jr. (31), Los Angeles kentindeki bir eğlence şirketinin CEO’su Sidney Kimmel’in 11 milyon dolarınını (204,36 milyon lira) çaldı.

Eyaletin, üst düzey güvenlik önlemleri alınan cezaevinde, silahlı soygun nedeniyle hapis yatan Cofield Jr., hücresine kaçak olarak soktuğu cep telefonları sayesinde 94 yaşındaki Kimmel’in kimlik bilgilerini ele geçirdi. Sonra da Charles Schwab (bankacılık hizmeti veren uluslararası bir kurum) hesabından milyonlarca dolarını!

Savcılık, mahkumun cezaevinde yaptığı dolandırıcılığın 2020’de ortaya çıktığını, Kimmel’in dışında başka isimleri de dolandırdığını düşündüklerini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Charles Schwab’ın müşteri hizmetleri temsilcilerini ‘Kimmel’ olduğuna ikna eden Cofield Jr., CEO’nun hesabından çektiği paralarla Georgia’nın başkenti Altanta’da ev satın aldı.

Önce parayı Idaho’daki bir şirkete aktarıp 6 bin adet altın para aldı, özel uçak kiralayıp altınları Atlanta’ya nakletti ve bir kısmıyla bu kentte ev satın aldı.

ABD’de, demir parmaklıklar arkasında en büyük ‘vurgunlardan’ birine imza attığı belirtilen Cofield Jr.’ın para aklama ve dolandırıcılıktan yargılanacak.

Charles Schwab’ın Sidney Kimmel Entertainment adlı şirketi sahibi Kimmel’in zararını karşıladığı belirtildi.