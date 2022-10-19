Cezaevinde görevli hemşireye, mahkumla flört ettiği gerekçesiyle hapis cezası

Galler’deki bir cezaevinde görevli hemşire, bir mahkumla flört ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

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Başkent Cardiff’teki kraliyet mahkemesi, Bridgend kasabasındaki HMP Parc adlı cezaevinde çalışan 25 yaşındaki hemşire Elyse Hibbs’e ‘bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşayarak’ görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle altı ay hapis cezası verdi.

Eylül 2018’den beri B tipi cezaevinde çalışan hemşirenin mahkumla ona tıbbi müdahale yapıldığı sırada tanıştı. Mahkumun, ‘sıra dışı davranışlar’ sergilediğini fark eden cezaevi yönetimi onu Mayıs 2021’de İngiltere’nin Manchester kentindeki cezaevine nakletti.

Haziran 2021’de mahkum, annesinden Hibbs’in Instagram hesabını takip etmesini istedi. Hibbs, kendisine sosyal medyadan ulaşan anneye cep telefonunu verdi.

Cep telefonu sayesinde ikili telefonlaştı ve mesajlaştı. Bazı telefon konuşmaları cezaevi telefonlarından yapıldı ve kayıtlara geçti.

Savcı, ikilinin konuşmalarının ‘flört olduğunu’ belirterek devam etti: ”Mahkum ona, onu sevdiğini söylüyor. Hibbs de, ‘Ben de seni seviyorum’ diyor.”

Beş haftadan uzun süre bu şekilde iletişim kurduktan sonra Haziran 2021’in sonunda rapor alan Hibss, 6 Temmuz’da istifa etti. 13 Temmuz’da a tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Hibbs, ‘istismar edildiğini, mahkumun tehdidi altında hissettiğini’ söyleyerek kendisini savundu. Avukatı da müvekkilinin o zaman 23 yaşında, genç, deneyimsiz ve duygusal anlamda hassas durumda olduğunu söyleyerek ikilinin iletişimin farklı cezaevlerindeyken sürdüğünü, yüz yüze görüşmediklerini vurguladı.

Ancak Hibbs’in yaptığının yanlış olduğunu bilecek durumda olduğunu söyleyen hakim Tracey Lloyd-Clarke, ”Sen flört etmişsin. Bir cezaevi çalışanı olarak kuralları ihlal etmişsin. Sorumlu davranmamışsın” diyerek ona hapis cezası verdi.