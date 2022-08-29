Ceza duyurdu: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

Rap müzik sanatçısı Ceza, genç nesil rapçi Selim Muran’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Muran, mide ameliyatı olmuştu.
Ameliyat sonrası durumu kötüleşen Muran, damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.
Rap sanatçısı Ceza, Muran’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:
“Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.”
Muran, ‘Sen de Bizdensin’, ‘Sana Söz’, ‘Çıkmaz Sokak’, ‘Samurai’, ‘Paradoks’, ‘Denemeye Değer’ gibi eserleriyle biliniyordu.