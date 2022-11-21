Ceza 13 Ocak’ta KüçükÇiftlik Park sahnesinde

Rap müziğin Türkiye’deki başarılı isimlerinden Ceza, 13 Ocak Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Ceza, konserinde ‘Yerli Plaka’, ‘Rapstar’, ‘Med Cezir’, ‘Yeni Mesaj’ın da aralarında yer aldığı dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kış döneminde kapalı mekâna geçiş yapan KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen konserin biletleri satışa çıktı.

2002 yılında ilk solo albümü ‘Med Cezir’i çıkarten Ceza, ardından ‘Rapstar’, ‘Feyz Al’, ‘Yerli Plaka’, ‘Evin Delisi’, ‘Bomba Plak’, ‘Onuncu Köy’ ve ‘Türk Marşı’ isimli albüm ve single çalışmalarını yayımladı.

Ceza, ABD’li ünlü rap sanatçısı Tech N9ne’ın ‘All 6’s & 7’s’ albümündeki ‘Worldwide Choppers’ adlı parçada; Tech N9ne, Busta Rhymes, Twista ve Yelawolf gibi rap müziğin dünya genelinde önemli isimleriyle birlikte yer aldı ve yurt dışında da çeşitli konserler verdi.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde ödül alan ilk Türk sanatçı olan Ceza’nın Mastered for iTunes formatında olan albümü ‘Suspus’ 13 parçadan oluştu. Suspus şarkısıyla NPR (Ulusal Halk Radyosu) tarafından açıklanan ‘2015’in En İyi Şarkıları’ listesinde yer alan tek Türk müzisyen oldu.