Ceylan besleyen adama idari işlem

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylanı besleyen adama idari işlem uygulandı.
AA’nın aktardığına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’dan çalışmak için Keskin ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi H.C’nin ceylan bulundurduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
H.C’nin hayvanları bulundurma izninin olmadığını tespit eden ekipler, ‘gazella subgutturosa’ türü iki ceylana el koydu.
Hayvanlar Şanlıurfa’daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 75’nci Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna teslim edildi.
Ceylanları Kırıkkale’ye getiren H.C. hakkında idari işlem başlatıldı.