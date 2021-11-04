Çevreci ressamın evindeki yangının nedeni elektrik kablosuymuş

Trabzon’da doğa hakkı savunucusu ressamın evinde çıkan yangına kısa devre yapan kabloların neden olduğu bildirildi.
Sürmene ilçesinde yaşayan, çevre sorunlarını resimlerinde işleyen 37 yaşındaki ressam Gökçe Erhan’ın evi, 23 Ekim’de kültür balıkçılığı tesisine karşı basın açıklaması yapmasına iki saat kala yanmıştı.
Jandarma, kundaklama şüphesi nedeniyle inceleme başlatmıştı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yangına ilişkin hazırladığı rapor, savcılığa sunuldu.
Yangına iki araç ve dört personelle müdahale edildiği belirtilen raporda, eve çıkan yolun rampa ve kaygan olması nedeniyle araçlarla ulaşım sağlanamadığı, 140 metreye hortum serilerek alevlere müdahale edildiği kaydedildi.
Evdeki eşyaların tamamen küle döndüğü belirtilen raporda, yangının nedeni şöyle anlatıldı: “Yaptığımız incelemelerde; evin içerisinde bulunan elektrik hattından teleferik hattına çekilen seyyar antigron (bakır iletkenli, PVC kaplı) kablonun ark yapması sonucu kıvılcımların ahşap kısımları tutuşturmasıyla yangın çıktığı değerlendirilmiştir.”