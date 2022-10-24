Çevreci ‘Kıymet Teyze’ öldü

Edirne’de sekiz yıl önce mahallesindeki park alanında yapılmak istenen inşaatı kepçenin önüne oturarak engelleyen, kamuoyunun ‘Kıymet Teyze’ olarak tanıdığı 83 yaşındaki Kıymet Peker öldü.

AA’nın aktardığına göre 1’inci Murat Mahallesi’nde, 31 Mart 2014 tarihinde çocuk parkının imara açılması amacıyla başlatılacak temel kazısını, iş makinesinin önüne oturarak engelleyen Kıymet Peker, çevreci bir eyleme imza atmıştı.

Peker’in eylemine, o tarihlere denk gelen seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan da destek vermiş, arsa belediye tarafından alınıp park yapılmıştı.

Park ayrıca geçen yıl yeniden düzenlenerek ‘Kıymet Teyze’ adıyla hizmete açılmıştı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 83 yaşında ölen Peker, Eski Cami’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniimaret Mezarlığın’da toprağa verildi.