‘Çevreci’ Erdoğan’dan ‘ikinci ve üçüncü’ nükleer santral duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Santrali’nin ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız” dedi.

EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni https://t.co/LcJ5onm257 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 9, 2021

“Ben çevrecinin daniskasıyım. Asıl çevreci benim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’nın gelecek yardımlar karşılığında imzalanması sonrası, ”Türkiye iklim değişikliğinde öncü ülke olacak” demişti.

EPDK hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan, ‘temiz enerji’ vurgusu yaparken diğer yandan da uzmanlar tarafından eleştirilen nükleer konusunda ‘coştu.’

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli arttırıyoruz. Bugün rüzgardan elektrik konusunda ardı ardına rekorlar kırıyoruz. Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevre ile ilgisi olmadığı açıktır.

*Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu santralinin ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.

* Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken ‘Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın’ demek ihanet değilse gaflettir. Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız.