Çevre dostu tesis işleten çift geride varil varil insan dışkısı bırakıp kaçtı

İsveç’te çevre dostu tatil köyü işleten Danimarkalı çift, vergiden kaçmak amacıyla tesisi terk edip Guatemala’ya kaçtı. Geride insan dışkısıyla dolu 158 varil ve soğuktan donarak ölmüş hayvanlar kaldı.

Mette Helbæk ve Flemming Hansen. Fotoğraflar: Instagram

Mette Helbæk ve Flemming Hansen, yaklaşık sekiz yıl önce İsveç’in güneyinde ‘daha güzel bir gezegen yaratmak’ hedefiyle Stedsans isimli çevre dostu bir tatil köyü kurmuştu. Danca ve Norveççe dillerinde kullanılan ‘Stedsans’ kelimesi, ‘yer’ ve ‘his’ sözcüklerinin bileşiminden oluşuyor ve bir insanın çevresini algılayabilme yetisini ifade ediyor.

16 ahşap evden oluşan doğal yaşamın içindeki bu tesis ziyaretçi ve eleştirmenlerce ‘büyüleyici’ diye nitelendiriliyordu.

Fakat iki yerel gazetenin ortak araştırmaları sonucunda Danimarkalı çiftin birkaç ay önce ortadan kaybolduğu, arkalarında 158 varil insan dışkısının yanısıra birçok hayvanı sahipsiz bıraktığı öğrenildi. Dahası, tesisteki atık suların ormana aktığı ortaya çıktı.

The Guardian’ın haberine göre yetkililer, ördekler başta olmak üzere onlarca hayvanın gece soğuğunda dışarıda bırakılması nedeniyle öldüğünü söyledi.

Stedsans’ın internet sitesindeki yazıda çiftin İsveç’teki vergi yükünden ve ‘acımasız bürokrasi’den yakındığı görülüyor. Nitekim martta iflasını duyuran tesisin sitesinde büyük harflerle ‘Kapandık’ yazıyor.

Bir de veda mesajı var: “Siz bu satırları okuduğunuzda İsveç vergi makamlarınca iflasımız ilan edilmiş olacak. Tek istediğimiz daha güzel bir gezegenin yaratılmasına katkı vermekti.’’

Danimarkalı çiftin yılbaşından önce oturumlarını yurtdışına aldırdığı bildirildi.

Artık kapalı olan Stedsans, ziyaretçilere doğanın içinde huzurlu bir konaklama vadediyordu.

‘Çokuluslu vergi borcu‘

Soruşturmaya göre çift vergi borçlarının 2016’da milyonlarca krona varması üzerine Danimarka’dan ayrılıp İsveç’e taşındı. Ksa sürede Stedsans isimli tesisi kurdular. Ama bu kez de İsveç’te yüklü bir vergi borcuna girdiler. Bu borcun yaklaşık 6 milyon İsveç kronu (22,7 milyon lira) olduğu bildiriliyor.

Çiftin yılbaşından bu yana Guatemala’da olduğu ve orada yeni bir otel açtığı belirtildi.

Yetkililerin ‘çevre suçu’ işlediğini söylediği çift hem suçlamaları reddediyor, hem de kendilerine karşı ‘cadı avı’ başlatıldığını savunuyor. Fakat özür dilemekten de kaçmıyorlar: ”İflasımızın yol açtığı kayıptan ve rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Kimini hayal kırıklığına uğrattık, kimini öfkelendirdik. Ve bu yüzden bir hayli üzgünüz.”

Yapı ve çevre şefi Daniel Helsing ise İsveç yerel gazetelerine şöyle konuştu: ‘‘İşte sonuç: 150 varilden fazla insan dış.’’