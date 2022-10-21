Çetiner Çetin: Putin, oldubitti hamlelerle savaşı sürdürme konusunda ısrarlı

Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Kiev Batı’nın askeri ve siyasi desteğiyle direniş gösterdi. Rusya’ya baskılar ve yaptırımlar yoğunlaştı. Ancak Moskova ‘sona mı geldi’ derken, Rusya Devlet Başkanı Putin oldubitti hamlelerle savaşı sürdürme konusunda ısrarlı.

Batı’nın Rusya’yı ekonomik yaptırımlarla zayıflatma fikrine Türkiye gibi NATO ülkeleri ya da İsrail ve Suudi Arabistan gibi Batı’ya bağlı ülkelerden destek gelmemiş olması ayrıca Hindistan gibi diğer önemli ülkelerin kararsız kalması şimdilik Batı cephesini frenlemiş gözüküyor. Avrupa’nın geleceği üzerindeki en büyük belirsizlik önümüzdeki aydan itibaren kendini daha çok hissettirecek.

Önümüz kış bazı ülkelerde gazın kısıtlanmasıyla bu ülkeler durgunluğa girebilir. Ayrıca, Putin’in başka ne gibi planları olduğunu bilemiyoruz. Doğu Avrupa için en kötüsünün henüz gelmediğini söyleyebiliriz.

Çetiner Çetin’in yazısı