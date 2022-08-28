Cesedi bazaya konup ateşe verilmişti: Tecavüz edip öldüren kişi altı yıl sonra tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü, cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği ortaya çıkan Sibel Çelik’in ölümüyle ilgili aranan zanlı Almanya’da yakalandı; Türkiye’ye iadesinin ardından tutuklandı.

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Buca’da, 12 Temmuz 2016’da üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra baza içinde bir kadın cesedi bulunmuş, otopsi sonucunda Sibel Çelik’in tecavüze uğradığı ve bıçaklandığı tespit edilmişti. Soruşturma sonucunda H.Y. ile ağabeyi S.Y. hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan S.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, H.Y.’nin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Çelik’in ailesinin avukatı Sibel Önder, aranan H.Y.’nin (38) Almanya’da olduğu ve iltica başvurusu yaptığının belirlendiğini, hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlının iadesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta Almanya’da başka bir adli olaya karıştığı için yakalanan zanlının Türkiye’ye iade edildiğini aktaran Önder, İstanbul’a getirilen zanlının İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alındığı ve tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Zanlının ifadesinde, evlenmek istediği Sibel Çelik (24) ile telefonuna gelen mesajlar nedeniyle tartıştıklarını, olay gecesi saat 02:00 sıralarında evden çıktığını, ertesi sabah döndüğünde evi yanmış bulduğunu, evin nasıl yandığına dair bilgisinin olmadığını, kadına bir şey yapmadığını iddia ettiği öğrenildi.