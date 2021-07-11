Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Parası cebimizden çıkan büyük bütçeli film

Kamu kaynaklarının medyaya aktarımında son örneğimiz sinemadan olsun: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz’da gösterime girecek olan ve darbe girişimini konu alan “15/07 Şafak Vakti” adlı sinema filminin fragmanını yayınladı. Haberlere yansıdığına göre film için 24 bin metrekarelik, Türkiye’nin en büyük kapalı dekoru inşa edilmiş. Kim finanse etmiş bu filmi? İletişim Başkanlığı, TRT, Sinema Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Halkbank, (kayyumla yönetilen) Koza Altın İşletmeleri ve İstikbal. Dağıtım sponsorluğunu ise sinema sektöründe dağıtım tekeline dönüşen CGV Mars Dağıtım üstlenmiş. Kısacası bu büyük bütçeli filmin tüm parası bizim cebimizden çıkmış. Üstelik bunca para verdiğimiz halde sponsorlardan biri olan TRT’den bedavaya da izleyemiyoruz. Geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız otoyollar gibi parasını ödüyoruz. Ayrıca isteniyor ki, sinemaya gidelim, bir de gişe hasılatı olsun. CGV Mars Dağıtım’ın parası da AVM’lerde gittiğimiz salonlardan karşılansın. Devlet ve sermaye arasındaki kazan-kazan düzeni medyada da işliyor.

Bu oyunun kaybedeni ise biziz. Cuma sabahı 15 yıldır hakları olduğu halde alamadıkları tazminatları için eylem yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve babasını da bir maden kazasında kaybeden madenci Ali Faik İnter Soma’ya dönüş yolunda trafik kazası geçirip hayatlarını kaybettiler. Maden şirketleri sahipleri zırhlı araçlarla geziyor. Yarın bir filme sponsor olurlar, yüklü bir reklam kampanyası yaparlar her şey unutulur gider.


Ceren Sözeri’nin yazısı

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)’nin Ulus ve Harbiye’de deprem gerekçesiyle boşaltılan binaları rant tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü boşaltılma işlemiyle eş zamanlı olarak askeri bir alanda imar değişikliğine gidildi ve yapılaşmaya açıldı. Yapılaşmaya açılan bu bölgede TRT için de yer ayrıldı. Bu durum boşaltılan binalara tekrar geri dönülmeyeceği yönündeki kaygıları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait olan Bein Connect’te ne kadar kira ödendiği ise meçhul. Diken’e açıklama yapan Haber-Sen, TRT Genel Müdürlüğü’ne kira bedelini ve ne kadar süreli kiralandığını sordu. Ancak genel müdürlük ‘ticari sır’ yanıtını verdi.

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.