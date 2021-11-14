Ceren Sözeri: Elektrik faturasında devletin aldığı yüzde 18 KDV duruyor

Elektrik faturalarımızdan eksilecek 2-3 lira TRT için önemli bir gelir kaybı, tahminimce bu kayıp küçük bir azınlığın halen takip ettiği pazar dışına itilmiş kaliteli yayınların kaldırılması ile telafi edilmeye çalışılacak. Erdal Bakkal’ın TRT’nin hantallığını ve eski usulünü TRT’de eleştirebildiği günler epey geride kaldı. Önümüzdeki ay TRT payı eksilmiş ama halen yüksek meblağlı faturalarınıza baktığınızda, devletin aldığı %18 KDV duruyor ve her fırsatta vergi borçları silinen Cengiz, Kolin, Limak, Sabancı dağıtımcı olarak paylarını almaya devam ediyor olacak.

Ceren Sözeri’nin yazısı