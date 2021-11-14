Ceren Sözeri: Elektrik faturasında devletin aldığı yüzde 18 KDV duruyor

Elektrik faturalarımızdan eksilecek 2-3 lira TRT için önemli bir gelir kaybı, tahminimce bu kayıp küçük bir azınlığın halen takip ettiği pazar dışına itilmiş kaliteli yayınların kaldırılması ile telafi edilmeye çalışılacak. Erdal Bakkal’ın TRT’nin hantallığını ve eski usulünü TRT’de eleştirebildiği günler epey geride kaldı. Önümüzdeki ay TRT payı eksilmiş ama halen yüksek meblağlı faturalarınıza baktığınızda, devletin aldığı %18 KDV duruyor ve her fırsatta vergi borçları silinen Cengiz, Kolin, Limak, Sabancı dağıtımcı olarak paylarını almaya devam ediyor olacak.
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Obezitenin ardındaki gerçek: Fakirlik ucuz ve şişmanlatan gıdalara itiyor
Türkiye, obezite sıklığı açısından Avrupa birincisi. Ortalama yüzde 32. Erkeklerin yüzde 20.5’i, kadınların ise yüzde 41’i obeziteli birey. Bir o kadar da fazla kilolu, yani obezite adayı birey var. Ekonomik koşullar, daha ucuz ama sağlıksız ve şişmanlatan gıdalara itiyor.
Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda
Manisa’da 31 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, 17 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan babasına açtığı davada 13,5 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesinde onanmasına rağmen babasının hala tutuklanmamasına tepki gösterdi: Bu tarz insanlar bizim aramızda dolaşmasın diye dava açtım. Ancak amacıma ulaşamadım.
Gençlerimizi ihmal etmeyelim
Dünyanın her ülkesinde, sağlık ve can kayıplarının yanında çok farklı sorunlara da neden olan CoViD-19 salgınından, her ülkenin geleceğinin teminatı olan genç nüfus da yoğun bir şekilde etkilendi.
Eğitim-Sen: Ara tatile kadar 28 ilde 6 bin 900’den fazla sınıf kapatıldı
Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimde ilk ara tatile kadar 6 bin 900’den fazla sınıf kapandığını, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’na çıkma kararı aldığını duyurdu.