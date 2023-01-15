Ceren Sözeri: Ebabil hesabına girin, sonra TRT Haber açın, fark göremeyeceksiniz

Özgür Özel’in bahsettiği Ebabil Harekâtı, hiç hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor, kimden cesaret alıyorlar? Ebabil Harekâtı’nın hesabına girin, paylaşımlarına, kullandıkları dile bakın, sonra da herhangi bir TRT Haber bülteni açın, bir fark göremeyeceksiniz. Kimleri retweet’lediklerine bakın, kimlerin destek çıktığına bakın. Algının hiç de sosyal medya üzerinden yönetilmediğine ikna olacaksınız. Dahası RTÜK’ün kimlere ne cezalar verdiğini (en son Halk TV’ye kendilerini eleştirdiği için ceza verdi) düşünün, bir de kimlere neden ceza vermediğini. Medya gruplarının anlı şanlı magazin ödüllerinde kimlere ödül verildiğini hatırlayın, bir de kimlerin dışlandığını.

Özel’in gösterdikleri kayıt altına almak, uyarmak adına çok önemli. Lakin bir yanda demokrasinin araçlarını onu ortadan kaldırmak için kullanan medya ve iktidar destekli bir operasyon varken onu sadece ifşa etmenin siyasi sonuç yaratmasını beklemek bu koşullarda biraz naif kalıyor. İktidarın jargonuyla “büyük resmi” görüp, sesimizi kısamayacaklarına dair güçlü bir duruşun bu dönemde daha etkili ve daha cesaret verici olacağı açık.

Ceren Sözeri’nin yazısı