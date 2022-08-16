Ceren Ergenç: Çip savaşını kimin kazanacağı niye önemli?

Tayvan’ın Çin ve ABD arasındaki küresel güç savaşına etkisiyse askeri müdahale durumunda bir sıcak çatışmaya dönüşür mü bilinmez ama şu aşamada, ekonomik ve teknolojik alanda zuhur ediyor. Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin çok da göz önünde tutulmayan bir parçası, Tayvan çip (yarı iletken) sanayinin önde gelen sermayedarlarıyla buluşup onlara Çin-ABD ticaret savaşının bu sektörde ABD-Tayvan iş birliğinin piyasa egemenliğini etkilemeyeceğine dair güvence vermesiydi. ABD Temsilciler Meclisi, ağustos başında tatile girmeden önce, Pelosi sektörün önde gelenlerini Çin’e değil ABD’ye yatırım yapmaya teşvik edecek bir mali destek programını onaylatmıştı. Pelosi’nin kendi ailesinin de bu sektörde borsa yatırımları olduğu için bu teşvikler Amerikan kamuoyunda hayli tartışma yaratsa da Çinli çip üreticileri buna yine de hazırlıksız yakalandı ve borsa değerleri düştü. Bunun üzerine, Xi hükümeti tam da Tayvan krizinin ortasında kapsamlı bir yolsuzluk soruşturması açtı ve ABD rekabetini öngörememenin müsebbibi görülen birçok üst düzey yöneticiyi görevden aldı. Yani, çip dünyasında sular dalgalı.

Çipler ve çip savaşını kimin kazanacağı niye önemli?

Ceren Ergenç’in yazısı