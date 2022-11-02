Cennet hurmasında kurutma mesaisi: Reçel, kurabiye, pekmez yapılıyor

Bilecik merkeze bağlı Küplü, Bekdemir ve Başköy köyleri ile İnhisar ilçesinde üretilen cennet hurması kurutularak yurt içi ve dışına satılıyor.

Kurutulmak için iplere dizilen hurmalar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Fotoğraflar: AA

Ekim ayının son haftasında başlayan ve kasım ortalarına kadar devam cennet hurması hasadı, bahçelerde yüksekliği 8-10 metreyi bulan ağaçlara merdivenle çıkan işçiler tarafından yapılıyor.

Kabuğundan sirke üretiyorlar

Kalitesine göre ayrı ayrı kasalara yerleştiren hurmalar, yaş olarak satış noktalarına gönderiliyor. Kurutulanlarsa pekmez, reçel, marmelat yapımının yanı sıra kurabiye ve keklerde kullanılıyor, kabuğundan sirke elde ediliyor.

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, AA muhabirine, hurmaların yüzde 90’ının satıldığını belirten Demirbaş, “Hurma buranın iklimini seviyor. Fidanın dikiminden üç yıl sonra verim alıyorsunuz. Geçen yıla oranla yüzde 10 artış var. 1200-1500 ton rekolte bekliyoruz” dedi.

Hurmaların katma değerini yükseltip üreticinin bütçesine daha fazla katkı sağlamak için çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini anlattı.

Meyvenin kilogramının yaş olarak 7-8, kurutulmuşunun 75-100 liradan alıcı bulduğunu aktaran Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Hurmadan kurutmanın yanında cips ve çikolatalı hurma da yapıyoruz. Kabuğundan bile faydalanıyoruz. Şu an yaş daha çok fakat kurutma da her sene artıyor.

Talep artıyor

Köyümüzde kurutma tesisi yapacağız. Yurt dışından talep artıyor. Kurutulmuş hurma yıllardır var ama üç-dört yıldır rağbet görmeye başladı. Her evin balkonunda kurutulmuş hurma görebilirsiniz. Köyde her kadınımız hurma kurutuyor. Diğer köylerde de bu sistem yaygınlaştı. Yurt dışında yaşayan Hollanda’da, Belçika’da, Almanya’da ve Fransa’dan olsun devamlı talep ediyorlar.”



Üretici Gülden Duman hasada geçen hafta başladıklarını belirterek, “10 gün çalışıyoruz. Genellikle erkekler ağaçlardan topluyor, kadınlar da kasalama işlemini yapıyor. Günlük 10-15 elemana istihdam sağlıyoruz. Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Ankara’dan toptancılarımız alıp gidiyor” dedi.

Hurma bahçesinde çalışan işçilerden Mustafa Bako da toplarken dengelerini iyi hesaplamaları gerektiğini söyleyerek, “Merdiveni dengeleyemezsen merdivenle beraber aşağı inme ihtimalin var. Senelerdir hasadı yaptığım için tecrübeliyiz. Tedbirimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.