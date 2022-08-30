Cenazede silahlı, bıçaklı kavga: Altı yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada altı kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Ramazan Ağsar için Çağlayan Mahallesi’ndeki Tarsus Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde, iki grup arasında tartışma çıktı.

Ş.A. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle yakınlarına ateş etti. Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada Ş.A.’nın da arasında yer aldığı altı kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan altı kişiden üçü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ş.A.’nın arasında olduğu üç kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanedeki yaralı şüphelilerin de tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.