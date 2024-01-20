Cemal Ersen: Futbol yap-boz tahtasına döndü!

Türk futbolunun geleceği ile ilgili radikal kararlar bu kadar kolay alınmamalı.

Liyakat ve ehliyet sahibi olmayan, ancak yetkilendirilmiş bazı insanların sistemi deneme tahtasına çevirdiği bir süreçten geçiyoruz.

Üşenmedim saydım; Futbol Federasyonu son iki yılda tam 73 kez talimat değişikliği yapılmış.

Disiplin talimatından tutun, kadın ligleri statüsüne tüm talimatlar ile onlarca kez oynanmış.

Artık nedeyse her hafta adamına ve kulübüne göre talimat yapılıyor.

Herkesin kafası karışıyor.

Durum böyle olunca futbol yönetilemez hale dönüşüyor.

Zaten son iki ayda yaşadığımız krizlere bakarsak, halimizin hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz.

Ne dersiniz; artık A’dan Z’ye bir değişimin vakti gelmedi mi?..

Cemal Ersen’in yazısı