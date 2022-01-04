Cem Yılmaz’dan ‘Diamond Elite Platinum Plus’ göndermesi: Cem bitmiş!

Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan gösterisine gelen eleştirilere yanıt verdi.
Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girmişti. Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden biri olarak gösterilen Yılmaz’ın gösterisi, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Birçok kişi, gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirmişti.
Yılmaz, Twitter hesabından bugünkü paylaşımında, Netflix’in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı.
Komedyen, şunları yazdı: “Top 10 in Turkey!! 3-Witcher bozdu 2-Look Up yaramaz 1-Cem Bitmiş.”