Cem Yılmaz yeni NFT’lerini satışa çıkardı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni hazırladığı ‘NFT’ eserlerini satışa sundu.

Fotoğraf: Twitter

Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir çeyrek… linko bioda” diyerek, yeni NFT’lerini satışa çıkardığını açıkladı.

Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum, yaklaşık 10 bin Türk lirası, fiyat belirledi.

Bir çeyrek…🌹 linko biooda pic.twitter.com/WviK8cKzAG — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 18, 2021

Ünlü isim, daha önce satışa çıkardığı 45 NFT’sinden 76.28 Ethereumluk gelir elde etmişti.

Bugüne kadar tek bir NFT için ödenen en yüksek miktar ise yaklaşık 7,7 milyon dolar oldu. Bu bedel CryptoPunks projesinin 3100 numaralı NFT’si için verildi.

NFT’ye dair

NFT, en basit şekilde bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak tanımlanabilir. NFT’ler tıpkı Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi, blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanıyor ve yapılan alışverişler bu teknoloji üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu sistem sayesinde, sanatçı müzayede şirketlerini aradan çıkararak, doğrudan alıcılara ulaşabildiği gibi, satılan dijital eserin yeniden el değiştirmesi üzerinden de komisyon alabiliyor.