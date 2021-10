Cem Yılmaz, yaptığı NFT satışlarına ‘davetiye’ ödülü ekledi

Komedyen Cem Yılmaz, hazırladığı ‘NFT’ eserlerinin sahibi olanlara davetiye vereceğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yılmaz’ın oluşturduğu NFT’ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Ünlü komedyenin çizimlerine verilen en yüksek teklif, tam 5 Ethereum. Ethereum’un bugünkü fiyatıyla bu teklif, 17 bin 700 dolar ediyor.

Diğer NFT’ler içinse 2 Ethereum (7 bin 80 dolar) verilmiş durumda. Bir süre açık artırmada kalacak NFT’ler, açık artırma sonunda en yüksek fiyatı veren kullanıcıya satılmış olacak.

Yılmaz, satışlarla ilgili olarak “NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. 🙂 NFT works for me this way 🙂“ dedi.

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyor.